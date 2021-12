Terremoto, prosegue sciame sismico a largo delle Eolie

MESSINA – Nuova scossa di terremoto al largo delle Eolie L’evento sismico e’ stato registrato dall’Ingv di Catania. E’ stata di magnitudo 2.8 ed è avvenuta ad una profondità di 16.1 km ed a 8.7 km da Alicudi Porto. La scossa non e’ stata avvertita dagli abitanti e non ha prodotto danni. Nell’isola delle Eolie nei giorni scorsi vi era stato un sciame sismico con cinque scosse in un giorno e altre due il giorno dopo.



