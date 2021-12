Covid, in Sicilia i nuovi casi salgono sopra quota 500

PALERMO – Tra ieri e oggi in Sicilia sono emersi 505 nuovi casi su 14.969 tamponi processati. Questo il dato contenuto nel report quotidiano diffuso dal ministero della Salute. I guariti sono 113 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.240.

La provincia con l’incremento più consistente è Catania: 155 i nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore. In Sicilia si contano al momento 13.703 positivi, 386 in più rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale sono 362, (45 in terapia intensiva), con 15 casi in più rispetto a ieri.

Questa la situazione del contagio nelle singole province, oltre a Catania: Palermo 107 casi, Messina 88, Siracusa 39, Ragusa 19, Trapani 24, Caltanissetta 50, Agrigento 10, Enna, 13.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI