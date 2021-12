Incidente in autostrada: cade un albero, sei auto coinvolte

TRAPANI – Sei auto sono state coinvolte in un incidente sull’autostrada A 29 poco prima dello svincolo di Dattilo in direzione di Trapani. A causare il sinistro la caduta di un albero sul manto stradale a causa del forte vento. Per fortuna nessun danno alle persone, danni solo alle auto.





