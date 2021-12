Cartelle esattoriali, proroga e rinvio pagamenti saldo e stralcio: le novità

Dalla mini proroga per il pagamento delle cartelle all'assegno per i genitori separati

ROMA – Dalla mini proroga per il pagamento delle cartelle all’assegno per i genitori separati. Dai chiarimenti sull’Imu per la prima casa dei coniugi alla cumulabilità dell’assegno invalidità-lavoro. E ancora: risorse per comuni e regioni, incentivi per le start up a vocazione sociale e stop alle norme sui trasporti eccezionali contenute nel dl Mims Sono queste alcune delle modifiche apportate dalle commissioni Finanze e Lavoro al Senato al dl Fiscale, dove il provvedimento è stato approvato la settimana scorsa con il voto di fiducia. Adesso è atteso il rapido via libera di Montecitorio.

Durante l’iter in Senato non è arrivato l’intervento – chiesto da più parti – sulla nuova disciplina del Patent box. Il Governo si è impegnato a intervenire nelle legge di bilancio 2022.

Per quanto riguarda il pagamento della rottamazione ter e saldo e stralcio arriva la proroga al 9 dicembre (che consente di arrivare nei fatti al 14 dicembre per via dei 5 giorni di tolleranza) sui termini relativi al versamento delle rate della rottamazione-ter delle cartelle e il saldo e stralcio. Per le cartelle notificate dal 1 settembre al 31 dicembre di quest’anno il termine per il pagamento viene esteso a 180 giorni (era previsto a 150).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI