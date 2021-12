Catania, Covid e vaccini: “Ora tocca ai più piccoli”

CATANIA – Ora tocca ai più piccoli. Parte anche a Catania la campagna vaccinale per la fascia d’età 5-11 anni. Come stabilito dal Governo anche i più piccoli, sempre più vulnerabili agli effetti del virus, potranno immunizzarsi. In provincia di Catania devono ancora vaccinarsi circa 186mila persone, di questi circa 35mila appartengono al target 12-19 anni.



Non appena la piattaforma di Poste Italiane sarà pronta a partire, si potrà prenotare il vaccino nelle strutture ospedaliere: S. Marco (ore 9-18), Cannizzaro (ore 15-18), Garibaldi Nesima (ore 15-18) e negli ospedali di Biancavilla, Caltagirone, Acireale (ore 15-18).



“La scelta di vaccinare al momento solo negli ospedali è dettata da ragioni di sicurezza. Le somministrazioni avverranno così in un ambiente protetto, dedicato esclusivamente ai bambini a garanzia della loro tutela”, dice il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti. “La risposta immunitaria nei soggetti di questa età – aggiunge il commissario – è più alta e dai dati di cui disponiamo non emergono particolari conseguenze prodotte dal vaccino, che è quindi da ritenersi sicuro.” E aggiunge: “Rassicuro i genitori: il vaccino nei più piccoli è sicuro. Per dare maggiore conforto, di concerto con i direttori generali degli ospedali e i vertici dell’Asp, abbiamo deciso che il vaccino sarà somministrato da medici pediatri negli ospedali”.

Liberti ricorda l’importanza della scuola in questo momento così cruciale della diffusione del virus. “La scuola, attraverso i docenti, può avere un ruolo importante. L’informazione è fondamentale e l’istituzione scolastica può essere un tramite”.



