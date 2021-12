Omicron, lo scenario peggiore è terribile

Un possibile calcolo delle vittime in Inghilterra.

Una previsione agghiacciante: Omicron potrebbe causare “nello scenario peggiore” fino a 75.000 morti in Inghilterra entro la fine di aprile se non saranno adottate nuove restrizioni, oltre al Piano B appena scattato. Lo sottolineano nuovi dati della London School of Hygiene&Tropical Medicine che indicano una previsione tra le 25 mila e le 75 mila vittime nei prossimi 5 mesi. Nello scenario più ottimistico – scrive il Guardian riportando i dati – si prevede un’ondata che potrebbe portare a oltre 2.000 ricoveri al giorno e 24.700 decessi da dicembre al 30 aprile 2022. Nel peggiore fino a 74.800 morti. Il team sottolinea quindi la necessità di nuove strette.



