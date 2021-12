Covid, in Sicilia 782 nuovi casi: “Omicron sotto controllo”

Nel giorno in cui la variante Omicron arriva in Sicilia, cala il numero dei nuovi contagi nell’Isola, dove ieri se ne registravano più di mille. Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi nella regione sono 782 (ieri erano 1.028) a fronte di 15.193 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività al 5,14%. In regione oggi si registrano 5 decessi (ieri erano 6).

I guariti e i ricoveri

I guariti sono 291 e gli attualmente positivi registrano un decremento di 486 unità attestandosi su un numero totale di 16.504. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 398, sono 52 i ricoveri in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 16.054 persone.

Musumeci: “Prudenza per Natale sereno ed evitare lockdown”

“Dal primo giorno ci occupiamo di Covid ora anche con la scoperta di questa nuova variante è tutto monitorato e sotto controllo”. A dirlo il presidente della Regione Nello Musumeci durante l’inaugurazione dei locali dell’ex biblioteca regionale che sono stati restaurati dopo anni. “Il contagiato – prosegue Musumeci – è quasi asintomatico si trova isolato nella propria abitazione, e si è attivato subito il protocollo del nostro sistema sanitario. Servono prudenza, rispetto delle regole se vogliamo trascorrere un Natale senza ulteriori restrizioni. ci dovrà essere qualche sacrifico ma serve per non far chiudere gli operatori commerciali e sopratutto a non far tornare ciascuno di noi nella difficoltà del lockdown di cui ancora conserviamo vivo il ricordo”.

