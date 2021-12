Palermo, un nuovo drive-in per i tamponi rapidi

PALERMO – Nelle ultime giornate in tantissimi stanno affollando il drive-in della Fiera del Mediterrano di Palermo per sottoporsi al tampone per sapere se risultano positivi o meno al Covid. La circolazione lungo le vie che circondano la Fiera è in tilt.

Per limitare questi disagi da lunedì 3 gennaio l’istituto zooprofilattico diventerà hub (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE INFO), ma non sarà il solo in città. Da oggi, 31 dicembre, preso la Casa del Sole di via Sarullo 19 (angolo via Roccazzo) a Palermo sarà istituito un drive-in per i tamponi, un altro sarà allestito in via Monsignor Domenico Mercurio (ex Pretura) a Partinico.

L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito solo per i soggetti già muniti di Green Pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro. Tale pagamento potrà essere effettuato nelle casse Ticket dell’Asp (nel seguente link l’elenco completo: http://www.asppalermo.org/pagina.asp?ID=411) oppure con bonifico bancario IBAN IT39L0100504600000000218200 (riportando la causale “ticket per tampone”) o versamento su C/C postale n. 19722909 intestato ad ASP di Palermo, Servizio di Tesoreria Proventi Entrate Diverse (Causale versamento – Pagamento ticket Tampone rapido).

I due Drive In saranno in funzione sette giorni su sette (ad eccezione di sabato 1 gennaio) dalle ore 9 alle ore 16. Per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle ore 15.30: la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato e del questionario. I moduli si possono scaricare al seguente link:

Gli eventuali soggetti risultati positivi, verranno dirottati in un percorso separato per sottoporsi al tampone molecolare.

I minorenni potranno accedere al Drive In, solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli.



