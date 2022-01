Covid, obbligo di super green pass per tutti i lavoratori

Il Governo è pronto a rendere obbligatorio il super green pass anche al lavoro. Alcuni avrebbero voluto lo fosse già, altri no. Per questo motivo già nel prossimo consiglio dei ministri, che sarà convocato per il 5 gennaio, se ne riparlerà.

Il Governo sta studiando come procedere e valutando la complessità nei vari settori lavorativi. In questi giorni continueranno gli approfondimenti tecnici e all’inizio della prossima settimana potrebbero anche essere consultate le parti sociali, sindacati e imprese. I ‘No Vax’ avranno a disposizione due settimane per sottoposi alla prima dose e mettersi in regola.

Una possibilità potrebbe anche essere il 2G per i lavoratori, ovvero la possibilità di lavorare solo se vaccinati o guariti dal covid. Altrimenti si sta pensando all’obbligo vaccinale per la popolazione over 18. Il Premier Draghi, però, sembra più propenso alla prima ipotesi e la considera cosa già fatta.

