Covid, da oggi dieci Regioni in giallo

Da oggi, mezza Italia è in zona in zona gialla. Sono infatti 10 le Regioni che passano da una colorazione bianca a una colorazione di preallerta. Si tratta di Lombardia, Piemonte, Lazio, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. La Liguria si avvicina più di tutte alla zona arancione.

Nel primo giorno dell’anno a preoccupare è il tasso di positività. Il rapporto tra casi e tamponi balza al 21,9%, i nuovi positivi sono 61mila e i morti 133. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari in 8 Regioni, secondo i dati Agenas.

Il Consiglio dei Ministri è al lavoro sul Super pass , mentre si fa strada l’idea dell’obbligo vaccinale. Ospedali sotto pressione, è allarme aggressioni ai sanitari. Nel frattempo è di oggi la notizia che in Israele si è dato il via libera alla quarta dose quattro mesi dopo il booster.

Le regole in zona gialla sono praticamente identiche alla fascia bianca, la differenza fondamentale è l’obbligo di mascherina all’aperto in più rispetto alla zona più chiara (anche se fino alla Befana il Governo ha imposto l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia indipendentemente dal colore delle zone).

Anche sulle attività il Governo ha esteso l’utilizzo del Super Green pass. Un’estensione che supera le vecchie differenze fra zona bianca e zona gialla. In generale, sia in zona bianca che in zona gialla, non ci sono limitazioni agli spostamenti. Tutti i negozi sono aperti, così come bar, ristoranti e tutte le attività produttive senza limiti di orario. Niente coprifuoco e niente limiti per quanto riguarda pranzi e cenoni. Le restrizioni sono quelle inserite dal nuovo Ddl legate al Super Green passa che ormai serve per quasi tutte le attività al chiuso e all’aperto.

