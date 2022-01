Caro gas, proteste e scontri in Kazakistan: sciolto il governo

Violente proteste sono scoppiate in Kazakistan per l’aumento dei prezzi del gas e il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha sciolto il governo guidato dal primo ministro Askar Mamin, affidando l’interim al vice primo ministro Alikhan Smailov. Durante le proteste, sfociate in violenti scontri che hanno provocato il ferimento di 95 agenti, la polizia del Kazakistan ha arrestato più di 200 persone.



