Augusta, negozio di autoricambi in fiamme: indagini dei carabinieri

AUGUSTA (SR) – Un incendio, divampato nella notte tra martedì e mercoledì, ha distrutto il negozio di Autoricambi Magera che si trova in via delle Fornaci ad Augusta.

Le fiamme hanno distrutto la saracinesca e bruciato anche l’interno dell’esercizio commerciale, che si trova a piano terra e dove si trovavano anche prodotti altamente infiammabili. Tra i residenti della zona tanta paura per via delle fiamme e del fumo.

Per domande le fiamme si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire cosa possa esserci dietro quello che appare come un atto doloso, anche se i due titolari dell’attività avrebbero detto di non aver ricevuto minacce di alcun tipo.

Agli imprenditori è arrivata la solidarietà da parte del sindaco di Augusta Giuseppe di Mare che è andato a trovarlo e tramite il proprio profilo Facebook ha rivolto un messaggio: “Oggi accompagnato dall’Assessore Concetto Cannavà , dal Presidente del Consiglio Comunale Marco Stella e dal Presidente del CNA di Augusta Fabio Cannavà sono andato ad esprimere solidarietà e la #vicinanza dell’Amministrazione Comunale ai due imprenditori Fabio Di Benedetto e Antonello Urso che questa notte hanno subito un grave e vile atto.Sono sicuro che le forze dell’ordine faranno luce su questo vile gesto. Esprimiamo il nostro più totale #sostegno e la nostra più convinta vicinanza agli imprenditori che investono ad Augusta e danno lavoro a tante famiglie nel segno della #legalità“.

