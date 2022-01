Via al girone di ritorno: la Sistemia Saturnia in casa del Galatina

ACI CASTELLO – Domenica riparte il campionato di Serie A3 Credem Banca. La Sistemia Saturnia, dopo la sosta natalizia, affronterà a domicilio (PalaIngrosso di Taviano, ore 18) il Galatina nel match valevole per la prima di ritorno. Il tecnico Waldo Kantor forza i tempi in allenamenti. La squadra è pronta a rispondere colpo su colpo. Il sesto posto al giro di boa, ma a soli tre punti, dal primo posto determina la giusta dose di agonismo e di grandissima carica per l’obiettivo Serie A2 ampiamente alla portata. Ma come dice Kantor occorrerà giocare “ogni partita con lo stesso atteggiamento, senza lasciare nulla al caso”.

“Tracciando un bilancio del girone d’andata – confessa il tecnico argentino – sono molto contento perché la squadra è riuscita ad esprimersi ad alti livelli. È vero che abbiamo perso cinque partite, un po’ troppo rispetto alle squadre che ci stanno davanti, ma siamo indietro di appena tre punti dal primo posto, nonostante il nostro sesto piazzamento”.

Kantor continua l’esame della classifica: “La classifica è serrata e compatta. Sul piano statistico siamo allo stesso livello delle prime nei fondamentali. Non siamo riusciti a vincere quelle partite che avevamo in mano. Qui dovremmo cambiare passo. I passi falsi li hanno avuti tutti. Sono convinto che faremo un grande girone di ritorno. I giocatori hanno lo stesso entusiasmo dell’inizio, lavorano con grande dedizione e passione. Sono fiducioso, tutto è da vedere. Tutto è ancora in gioco”.

L’Efficienza Energia Galatina – con in rosa vecchie conoscenze del volley siciliano come Lotito, Buracci e il mazarese Lentini – è la penultima forza del campionato con appena 4 punti. “Per quanto riguarda Galatina – continua Kantor – dobbiamo fare gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto per ogni partita. Affrontiamo una partita difficile, ma non impossibile. Dipenderà sempre ed esclusivamente da noi. Se giocheremo bene riusciremo a portare a casa la vittoria. Ma dobbiamo giocare la miglior pallavolo per spuntarla. La squadra sta bene, arriveremo nel migliore dei modi all’appuntamento”.



