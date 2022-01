Asp Palermo apre un punto drive in a Corleone

L’Asp di Palermo ha organizzato un nuovo punto drive in a Corleone per domani e domenica prossima.

Il punto sarà allestito, in collaborazione con l’amministrazione comunale, in via Don Giovanni Colletto, in prossimità dell’Istituto comprensivo ‘Vasi’. Dalle 9 alle 16 ci si potrà sottoporre al tampone rapido, accedendo esclusivamente in auto e rimanendo sempre all’interno del mezzo. Il drive in di Corleone si aggiunge a quelli già in funzione alla Casa del Sole di Palermo, a Partinico, Cefalù e Villabate.

In sette giorni sono stati complessivamente 6.440 i tamponi effettuati con 1.415 positivi (21,97%). Oggi, invece, sono stati 1.140 i tamponi e 264 i positivi (23,16%) così suddivisi: Casa del Sole di Palermo 438 tamponi con 76 positivi (17,35%); Cefalù 127 tamponi con 33 positivi (25,98%); Partinico 243 con 55 positivi (22,63%) e Villabate 332 tamponi con 100 positivi (30,12%).

LEGGI ANCHE

Palermo, allarme dal ‘Cervello’: “Terapia intensiva piena”

Covid, l’appello del primario: “Serve il lockdown”

Palermo, emergenza Covid: ‘Situazione critica ma gestibile’



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI