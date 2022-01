Epifania di sangue: turista muore in un incidente

ACIREALE – Probabilmente un colpo di sonno del conducente. E poi lo schianto sul muro. Un impatto violento che è costato la vita, ieri pomeriggio, a una donna modenese – Cosetta Paltrinieri, 62 anni – in vacanza nella provincia di Catania con il suo compagno 67enne, rimasto ferito nell’incidente.

I due viaggiavano su una Toyota, sulla Strada Statale 114 di Acireale. Stavano facendo rientro dopo una giornata ad ammirare le bellezze dell’isola. Poi, forse a causa della stanchezza, chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa sulla parete. La donna è sbalzata fuori ed è morta sul colpo. L’uomo, trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania, ha riportato un politrauma. Ma non è in pericolo di vita.

La polizia municipale di Acireale è stata delegata a fare i rilievi e a ricostruire l’accaduto. Un’epifania di sangue sulle strade. L’ennesima vittima in Sicilia di queste festività natalizie.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI