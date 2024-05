Arriva in Sicilia un metodo d’acquisto innovativo

Fino a pochi anni fa i consumatori erano costretti a percorrere diversi chilometri per acquistare piccoli elettrodomestici e la loro esperienza era limitata all’acquisto dei prodotti presso il negozio tradizionale, senza alcuna interattività.

Al giorno d’oggi il mercato propone negozi territoriali con assortimento globale, che vengono incontro alle esigenze dei nuovi consumatori.

Essi, infatti, prediligono esperienze di acquisto ibride, in quanto amano navigare sul web e ordinare i prodotti velocemente da casa, ma non sono disposti a rinunciare all’autenticità dell’esperienza, che è possibile vivere soltanto presso i negozi fisici, in cui si può entrare in contatto diretto con il venditore.

Il nuovo metodo d’acquisto phygital combina elementi reali e virtuali, generando un’esperienza d’acquisto innovativa ma autentica.

Cascino: il primo Expert Link della Sicilia approda a Palermo

Cascino, azienda leader nel settore degli elettrodomestici in Sicilia, apre il primo negozio Expert Link della regione a Palermo, in via Dante n. 28. Situato in pieno centro città, si presenta come una vera e propria boutique dell’elettronica di circa 250mq, dove è possibile immergersi in un’esperienza d’acquisto unica e innovativa: si tratta della prima realtà “Phygital” in Sicilia, luogo in cui lo shopping tradizionale si fonde insieme alle tecnologie più avanzate, combinando elementi reali e virtuali.

L’Expert Link Cascino fonde perfettamente i vantaggi dell’e-commerce con l’attenzione al cliente e la competenza del negozio fisico, andando incontro alle nuove esigenze di acquisto dei consumatori. “L’obiettivo”, commenta Angelo Cascino, esponente della famiglia di imprenditori, “è quello di offrire la migliore esperienza in termini di servizio con una consulenza fatta su misura per ogni cliente da personale competente e affidabile, senza dover rinunciare alla convenienza con offerte molto competitive sul mercato”.

Expert Link Cascino: un’esperienza ibrida che fonde reale e virtuale

Il nuovo negozio Expert Link Cascino espone una selezione di prodotti dei migliori marchi e offre ai clienti la possibilità di avere accesso ad un vastissimo assortimento di merce attraverso totem multimediali interattivi posizionati all’interno del punto vendita.

In tal modo è possibile consultare foto e schede tecniche di merce di grande ingombro, come televisioni e lavatrici, e articoli di piccolo taglio, come pc, rasoi, asciugacapelli e smartphone, acquistando in maniera consapevole, rapida e veloce.

L’azienda offre un servizio di consulenza su misura: guida i clienti durante il processo decisionale e d’acquisto e li supporta nel post-vendita, con servizio a domicilio in sole 24h. Tutto ciò che non è fisicamente presente in esposizione, infatti, è consultabile e ordinabile con consegna a domicilio fra le 24 e le 72 ore. È inoltre possibile ritirare la merce acquistata direttamente presso gli store di Palermo (compreso il punto vendita presente nei pressi della stazione Notarbartolo), saltando la fila.

Cascino: elettronica, termoidraulica, ingrosso e showroom

Cascino è un’azienda storica ben consolidata sul territorio che ha sede centrale a Termini Imerese e che conta otto negozi Expert, di cui cinque in provincia di Palermo, due in provincia di Messina e uno in provincia di Agrigento. Presso i Centri Expert è possibile reperire prodotti di telefonia, informatica, fotografia, elettrodomestici, casa e tempo libero.

Cascino abbraccia anche il settore dell’arredamento con due showroom situati a Termini Imerese e a Palermo, dove è possibile visionare e acquistare piastrelle, mobili, porte, infissi, scale e arredo bagno. L’azienda opera anche nel settore della termoidraulica, proponendo prodotti di riscaldamento, climatizzazione, idraulica, edilizia, giardinaggio e articoli di ferramenta. All’interno di quattro Centri Expert Cascino è presente il punto vendita Shop in shop di Kasanova, mentre, la sede di Lascari ospita una grande area con arredo giardino. Cascino è un brand di eccellenza che fonde qualità e quantità, fattori che da anni determinano la solidità e la notorietà dell’azienda.

