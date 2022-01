10eLotto, Sicilia fortunata: vincite per oltre 100 mila euro

La Sicilia fa festa grazie al 10eLotto: nel concorso del 7 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate quattro vincite per oltre 100 mila euro. La prima ha premiato un giocatore di Palermo che con un 9 Oro ha centrato una vincita pari a 80 mila mentre la seconda, arrivata sempre nel capoluogo siciliano, ha premiato un altro giocatore capace di portare a casa 30 mila euro con un 8 Oro. Le altre due, invece, sono arrivate a Canicattì, in provincia di Agrigento, con una vincita pari a 20 mila euro e a Pietraperzia, in provincia di Enna, con una vincita pari a 7.500 euro. Negli ultimi due concorsi il 10eLotto ha distribuito oltre 40 milioni di euro, per un totale di 85 milioni in tutto il 2022.

La Sicilia si scopre fortunata anche grazie al Lotto: nel concorso del 7 gennaio un fortunato giocatore di Favara, in provincia di Agrigento, è riuscito a portare a casa una vincita pari a 23.750 euro centrando 3 ambi e un terno. Sempre nella città siciliana, poi, un altro giocatore è riuscito a centrare un premio di 9.250 euro. Gli ultimi due concorsi del Lotto hanno distribuito quasi 8,5 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall’inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 19 milioni di euro.



