Palermo, Marco Basile nuovo capo della squadra mobile

PALERMO – Nuovo capo della squadra mobile a Palermo. Si tratta di Marco Basile che prende il posto di Rodolfo Ruperti, nominato vicario del questore a Pisa.

Per Basile, che è nato a Napoli nel 1967, questa non è la prima esperienza in Sicilia perché arriva da Catania. Il nuovo capo della squadra mobile di Palermo è laureato in giurisprudenza ed è entrato in polizia nel 1996. Nel 2008 ha lavorato allo Sco, poi è passato alla questura di Napoli ed è stato anche capo della squadra mobile di Cagliari.



