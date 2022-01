Covid, controlli su green pass e mascherine: sanzioni

CATANIA – Green pass e dispositivi di protezione individuale: sono i due aspetti su cui si sono concentrate le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, di Gravina di Catania e di Giarre per il rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica. I militari hanno svolto delle verifiche sulla certificazione verde e l’uso di mascherine, controllando a Catania e Misterbianco oltre 500 persone e verificando complessivamente 120 attività commerciali tra cui bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse.

I controlli a Gravina

Nel comune di Gravina di Catania sono state controllate 85 persone e 22 esercizi commerciali ed in particolare è stato contravvenzionato il titolare di un bar di via Gramsci in quanto ometteva di controllare il possesso del green pass agli avventori di cui uno è stato sanzionato in quanto ne era sprovvisto.

I militari di Giarre

Le verifiche effettuate dai militari della Compagnia di Giarre, coadiuvati dal Dodicesimo Reggimento Sicilia, nell’ambito di un servizio ad ampio raggio nel territorio di competenza nei comuni di Riposto e Mascali hanno consentito di controllare 89 persone, 33 veicoli e 9 esercizi commerciali laddove all’interno di un bar di Riposto è stato sanzionato un dipendente in quanto non indossava la mascherina.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI