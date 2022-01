Covid: la prof ‘no vax’ che non voleva Ffp2 è stata sospesa

MODENA – Arriva la sospensione per la professoressa di Modana che nei giorni scorsi si è rifiutata di indossare la mascherina Ffp2 in aula, così come prevede il protocollo da seguire in caso venga accertata la positività al covid in classe.

L’insegnate, come riportano i media locali, di una scuola media di Modena non era nemmeno in possesso del green pass perché non vaccinata.

Il rifiuto, ripetuto, della prof di indossare la mascherina più protettiva rispetto alla chirurgica aveva innescato la protesta degli alunni, che avevano abbandonato banchi e aula. L’insegnante aveva quindi chiamato le forze dell’ordine ma la polizia locale, una volta sul posto, ha accertato che la docente era senza certificato verde (obbligatorio per la categoria) e l’ha multata.

Ora, secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, la professoressa risulta sospesa dalla scuola e dunque non rientrerà in classe. Sul caso ieri si sono accesi i riflettori. Anche l’ufficio scolastico regionale valuta provvedimenti. Mentre il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha annunciato una interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione.



