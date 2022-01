De Luca: “Miccichè lavora al dopo Musumeci: io in campo”

Il primo cittadino dopo avere rassegnato le dimissioni è già in campagna elettorale.

MESSINA – Cateno De Luca dà fuoco alle polveri: si dimette e lancia la sua corsa alla presidenza della Regione. La campagna elettorale partirà da Catania, la città del presidente Musumeci: una sfida in piena regola. Sulle interlocuzioni rosso-azzurre di Miccichè, De Luca non ha dubbi. “Sta lavorando al dopo Musumeci”, sentenzia e assicura che non ha alcuna intensione di farsi da parte.

Sindaco, come la devo chiamare adesso?

Intanto sindaco. Fino alle 23:59 del sei di febbraio sono ancora sindaco.

Qualcuno non crede alle sue dimissioni e alla sua corsa a sindaco di Sicilia…

Non c’è da crederci: le mie dimissioni sono formalizzate e basta. Per venti giorni ci sarà il mantra “le ritirerà, non le ritirerà”. Nel frattempo io ho già aperto la campagna elettorale.

Quindi andrà fino in fondo?

Certo.

Da Diventerà Bellissima fanno sapere che non sono affatto impensieriti da lei. Ci crede?

Questa mattina verrà a trovarmi il presidente Miccichè, magari chiederò a lui che aria tira sulle mie dimissioni.

Miccichè ieri ha passato la giornata a Catania e ha incontrato vari malpancisti di centrodestra. Secondo lei che cosa si sta muovendo in quello schieramento?

Miccichè svolge il suo ruolo di grande tessitore e mediatore, elemento che lo ha sempre contraddistinto. Ma adesso è chiaro che lo sta facendo per la fase “oltre Nello Musumeci”. Non ci sono dubbi: sta lavorando al dopo Musumeci.

Lei si candida anche se il centrodestra dovesse trovare la quadra su un nome alternativo a quello di Musumeci?

Rispondo ricordando quello che è successo a Messina.

Prego.

Una settimana prima del deposito delle liste, Miccichè mi ha cercato proponendomi di

diventare il candidato del centrodestra e loro avrebbero ritirato il loro candidato. La mia risposta, nonostante i sondaggi che mi davano quarto classificato, è stata: “Non mi ritiro, vado avanti. Punto”. Questa è storia già conclamata.

Ci anticipa qualcosa sul lancio della sua campagna elettorale?

Inizierò proprio da Catania. Posso anticipare che la mia candidatura trova riscontro nella cosiddetta area di centrodestra. Sarà ufficializzata infatti la candidatura di una donna che ricopre un ruolo importante a Catania. La mia candidatura riscontra anche consenso nel centrosinistra, infatti ci sarà un esponente del Pd che ricopre un ruolo importante a Catania e riscontra consenso anche tra i Cinquestelle. Ci sarà infatti l’ufficializzazione di una persona che ha avuto un ruolo importante nel Movimento.



