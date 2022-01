Palermo, la banda spacca vetrine colpisce ancora

PALERMO – Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Anche questa volta è stata presa di mira un negozio di ottica. I ladri, circa undici ragazzini, sono entrati in azione in via Torino, a pochi metri dalla Stazione Centrale.

La vetrata del negozio è stata mandata in frantumi e sono stati rubati occhiali e altro materiale in esposizione. Ancora da quantificare l’entità del danno. Sul colpo indagano i carabinieri.

Un fenomeno che si ripete dopo gli arresti dei mesi scorsi. Pochi giorni fa, nella notte fra il 13 e il 14 gennaio, un colpo, sempre nel centro storico, in via Maqueda, ai danni di un’altra ottica, che aveva già subito un analogo assalto a luglio. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quello dell’esercizio commerciale.



