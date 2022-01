Palermo, sfondata la vetrina dell’ottica in via Maqueda: secondo raid

Sono trascorsi poco più di sei mesi dall’ultimo attacco. E anche stavolta l’assalto è avvenuto di notte. In via Maqueda, in pieno centro città, qualcuno ha impugnato un grosso martello e sferrato decine di colpi senza pietà alle vetrine dell’ottica Minacapelli, già presa di mira i primi di luglio. Sono gli stessi proprietari a condividere sui social il dispiacere per l’ennesimo raid: “Cari amici – scrivono – a breve distanza temporale dall’evento precendente le difficoltà a fare impresa si materializzano nei modi più impensabili”. Gli storici imprenditori palermitani mettono l’accento sugli ulteriori ostacoli da affrontare in un periodo già complicato per il commercio e pubblicano una fotografia che purtroppo si commenta da sola: la vetrata è in frantumi e gli espositori, ormai vuoti, sono finiti per terra.

L’episodio di luglio

Già la scorsa estate erano stati provocati gravi danni alle vetrate: trenta i colpi con i quali i malviventi le avevano colpite per aprire un varco e arraffare la merce. Poi i due giovani – che erano stati ripresi dalle telecamere – si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce per i vicoli del centro storico.

Le indagini

Stanotte, dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le volanti della polizia per effettuare i rilievi e ricostruire le fase del raid. All’esterno dell’attività, sul marciapiede, è stato ritrovato un grosso martello, abbandonato da chi è entrato in azione. Le indagini per risalire ai responasabili sono in corso.

