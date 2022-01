Sicilia, altri comuni in zona arancione: ecco quali sono

“Altri 11Comuni siciliani in “zona arancione” da venerdì 21 gennaio sino al 2 febbraio (compreso) – così si legge in una nota di Palazzo d’Orleans -. Si tratta di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa, e di Aragona nell’Agrigentino. Lo dispone l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus. Con la stessa ordinanza è prorogata la “zona arancione” fino a mercoledì 26 gennaio (compreso) nei seguenti territori:

– nella provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Gela,- nella provincia di Agrigento: Canicattì

– nella provincia di Siracusa: Solarino, Augusta, Canicattini Bagni, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Noto, Francofonte, Palazzolo Acreide, Rosolini, Lentini, Melilli, Siracusa, Pachino, Floridia e Sortino.

Scendono così a 125 i Comuni per i quali è attualmente disposta la “zona arancione”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI