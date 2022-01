Scomparso a Caltanissetta, ricerche a Palermo: ‘Aiutateci a trovare Andrea’

Sono iniziate da questa mattina nella zona costiera di Sferracavallo, a Palermo, le ricerche di un uomo di 34 anni di Caltanissetta, Andrea Capobianco, di cui non si hanno notizie dallo scorso martedì. I familiari hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Ora le ricerche si stanno concentrando nel borgo di Sferracavallo, dove il telefonino dell’uomo si è agganciato a una cella dell’area. Le ricerche sono condotte da polizia e capitaneria di porto.

Cosa fare in caso di avvistamenti

Disperati i familiari, che nelle scorse ore hanno già condiviso appelli sui social diffondendo la fotografia dell’uomo sperando in qualche avvistamento. “Col cuore in gola chiediamo aiuto per mio fratello,scomparso a Caltanissetta martedì 18 gennaio 2022. Ha 34 anni, è molto alto (1.94cm), magro, capelli rasati. Indossa jeans chiari, stivaletti beige, maglioncino giallo, giubbotto blu; potrebbe avere gli occhiali da sole o da vista e un berrettino di lana rosa e bianco.

Abbiamo urgente bisogno dell’aiuto di tutti e che la notizia si diffonda anche fuori dalla Sicilia. Contattateci se qualcuno lo ha visto. Aiutateci per favore, da Antonio Capobianco 3401179364″. L’appello è nel frattempo stato lanciato anche dalla trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’.

