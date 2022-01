Via libera al decreto Super green pass, con l’obbligo +28,1% di prime dosi

Costa: superiamo sostanzialmente quella che era una divisione a colori che introduceva limitazioni per tutti i cittadini

Effetto obbligo vaccinale per gli over 50, con una spinta delle prime dosi, che secondo il monitoraggio Gimbe nella settimana 12-18 gennaio, segnano un +28,1% rispetto alla settimana prima. Stabili invece, quelle nella fascia 5-11 anni (240.920) che sono quasi la metà delle prime dosi.

Nel frattempo oggi è arrivato l’ok definitivo della Camera al decreto per il Super green pass. I sì sono stati 279, 45 i no e un astenuto. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato.

Su questo fronte, per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, quello di oggi è un giorno importante. “Con l’estensione del Green pass – ha detto – superiamo sostanzialmente quella che era una divisione a colori che introduceva limitazioni generalizzate per tutti i cittadini. Ieri è iniziato questo percorso con le Regioni e confido che nelle prossime settimane si possa arrivare a una condivisione. Ferma restando la zona rossa, per le altre zone, credo che il sistema del Green pass sia più puntuale”.

