Covid, scatta oggi l’obbligo di green pass per parrucchieri ed estetisti

Attesa per la nuova lista delle attività primarie in cui si potrà entrare senza certificazione verde

ROMA – Scatta oggi l’obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti, mentre nelle prossime ore è atteso il dpcm con l’elenco delle attività primarie cui si potrà accedere senza certificazione verde anti-Covid. Le regioni si schierano intanto per un cambiamento del sistema dei colori. Nel Regno Unito il premier Johnson si fa forte del calo dei contagi e annuncia lo stop a restrizioni come smart working, mini green pass e obbligo di mascherine.



