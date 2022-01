Covid, donna no vax muore all’ospedale di Marsala

PALERMO – Una donna di 54 anni, che non aveva voluto vaccinarsi, è morta, per complicazioni legate al Covid 19, all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Lascia una bambina di nove anni.

Come per altri soggetti non vaccinati, era arrivata in ospedale in condizioni che sono apparse gravissime, tanto che è stata subito intubata.

Viste le sue condizioni, i medici hanno ritenuto inutile il suo trasferimento all’Ismett di Palermo per un eventuale Ecmo, il trattamento di ossigenazione extra corporea a membrana.

A Natale, sempre all’ospedale di Marsala, era deceduto per Covid un altro no-vax, Maurizio Bellitteri, 60 anni, uno dei più noti ristoratori della città. Anche lui aveva rifiutato di vaccinarsi.

