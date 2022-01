Riequilibrio al Comune, la giunta approva il maxi emendamento

Via libera del consiglio comunale al rendiconto 2020

La giunta Orlando vara il maxi-emendamento che riscrive in parte il piano di riequilibrio. Oggi il sindaco e i suoi assessori sono stati impegnati in una riunione fiume che ha dato il via libera a un emendamento che approderà il consiglio comunale insieme al testo messo a punto dal Direttore generale: massimo riserbo sui contenuti, ma ci sarebbero aperture sul personale e sulla questione della vendita delle azioni Gesap. Il parere degli uffici sarebbe favorevole, il che fa pensare a correzioni anche sul fronte delle entrate tributarie e della copertura dei servizi a domanda individuale, ossia le obiezioni che avevano portato la Ragioneria a dare parere negativo alla prima delibera.

Nel frattempo il consiglio comunale ha dato il via libera al bilancio consuntivo 2020, con oltre un anno di ritardo. Il disco verde è arrivato con appena 10 voti favorevoli, tutti della maggioranza, per un atto che non è altro che una fotografia di quanto già successo ma la cui mancata approvazione avrebbe provocato un terremoto. “Siamo di fronte a uno spropositato aumento dei debiti fuori bilancio – ha attaccato Ugo Forello di Oso – con una tendenza confermata nel 2021: nel 2019 avevamo 12 milioni di debiti fuori bilancio, diventati 22 l’anno successivo”.



