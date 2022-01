“Pandemia e duri colpi”, così chiude la pizzeria Gisira di Catania

“Ci abbiamo provato tanto, con tutto il nostro cuore, impegno e forze. Ma siamo arrivati adesso al momento in cui dobbiamo mettere un punto e guardare avanti“. È a un post su Facebook che Gisira Pizza and Drinks, una della più popolari pizzerie del centro storico di Catania, affida l’annuncio della chiusura dell’attività.

“Abbiamo incassato tutti i colpi che gli ultimi, ormai quasi due, anni ci hanno inflitto. Sia la pandemia che la gestione da parte del governo italiano – continua l’annuncio social dell’attività – Il forte legame per questa azienda ci ha permesso di contrastare ogni colpo ricevuto e farci rispondere con l’apertura delle porte del Gisira giorno dopo giorno”. Ma adesso “tutto quello che abbiamo fatto non è più sufficiente“.

Per questo oggi, sabato 29 gennaio, sarà l’ultimo sabato di apertura. “Chissà – prosegue il post – forse ci sarà ancora un futuro per il Gisira, ma questo futuro non è adesso. Non è una resa definitiva, ci hanno costretto a prendere questa decisione molto sofferta, ma non ci stiamo arrendendo. Abbiamo però bisogno di tempo”. Dopo il quale, forse, i battenti del locale potrebbero riaprire.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI