Sicilia, grave incidente: identificata vittima, 21 anni

AGRIGENTO – Grave incidente sulla pista da motocross. Doveva essere una domenica mattina spensierata, un’uscita di gruppo tra amici amanti del motocross che invece si è ben presto trasformata in tragedia. Un 21enne di Agrigento, Salvatore Camilleri, è deceduto in seguito ad un incidente autonomo nella zona di Porto Empedocle.

La ricostruzione

Il giovane, in sella al mezzo a due ruote, avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un albero. Sono stati i suoi compagni ad avvisare immediatamente i soccorsi. Insieme al personale sanitario è atterrato anche un elicottero per poter facilitare il trasporto nel più vicino ospedale ma per il 21enne non c’è stato niente da fare. Vani, purtroppo, i tentativi di rianimarlo.

Le indagini

Del tragico incidente se ne stanno occupando i carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno avviato i rilievi del caso. Resta da chiarire l’esatta dinamica del fatale incidente.

Inutile l'intervento dell'elisoccorso.



