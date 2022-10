A-29, la notte tra i 6 e il 7 ottobre chiuso lo svincolo di Balestrate

La nota dell'Anas che annuncia le modifiche alla viabilità a causa di un trasporto eccezionale

PALERMO – Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, saranno chiuse due rampe dello svincolo di Balestrate, sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, per consentire alcuni interventi finalizzati al transito di un trasporto eccezionale.

In particolare, sarà chiusa la rampa di uscita a Balestrate per i veicoli provenienti da Mazara del Vallo, che potranno utilizzare il precedente svincolo di Alcamo est, e la rampa di immissione verso Palermo per i veicoli provenienti da Balestrate, che potranno utilizzare il successivo svincolo di Partinico.

