A Catania i Mondiali dello Sport d’Impresa: dal 19 al 13 giugno

Un evento che Pippo Baudo ha definito "internazional-popolare"

CATANIA – La città di Catania ospiterà dal 19 al 23 giugno prossimi la quinta edizione dei Mondiali dello Sport d’impresa (World Company Sport Games), una sorta di ‘olimpiadi dei lavoratori’ di aziende di tutto il mondo. Obiettivo del comitato organizzatore è superare le 5mila presenze tra atleti e addetti provenienti dai cinque continenti. La, che conta gà tremila iscritti, destinati a crescere in queste settimane coinvolgerà 41 manifestazioni sportive in città e provincia, è stata presentata stamane in municipio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Enrico Trantino, del presidente nazionale Csain Luigi Fortuna e del vicepresidente mondiale della Federazione Mondiale dello Sport d’Impresa, Umberto Ilardo.

“Senza dubbio – ha detto Trantino – i Giochi Mondiali d’impresa costituiscono una grande attrattiva imprenditoriale perché grossi gruppi potrebbero investire sul territorio assolutamente catanese date le straordinarie opportunità che si stanno offrendo in un momento positivo. Se ci sono i Giochi Aziendali, se ci sarà il Trofeo Coni, significa che stanno premiando il lavoro dell’amministrazione per quanto riguarda gli impianti sportivi e l’ospitalità”.

In una lettera aperta agli organizzatori Pippo Baudo si è congratulato con la Federazione Mondiale e con Umberto Ilardo “per la scelta della Città di Catania poiché non c’è forse luogo migliore sul piano naturale e paesaggistico e su quello storico e culturale per consentire agli sportivi di decine di Paesi del mondo di competere in amicizia. Auguro agli organizzatori ed ai partecipanti all’evento – che qualcuno, forse, definirebbe subito ‘internazional popolare’ senza però rendersi conto di fargli così il più grande dei complimenti – la migliore è riuscita e, col vivo auspicio di essere presente in qualcuna delle cerimonie che si celebreranno in quei giorni”.