A Madrid esordio convincente di Jasmine Paolini

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è approdata facilmente al terzo turno del “Mutua Madrid Open”, torneo Wta 1000 dotato di un montepremi totale pari a 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola. La 26enne di Bagni di Lucca, numero 6 del mondo e sesta favorita del seeding, esentata al primo turno come tutte le 32 teste di serie del tabellone, ha battuto la britannica Katie Boulter, 40 del ranking Wta, col punteggio di 6-1 6-2, in appena un’ora di gioco.

“Lei è un’ottima giocatrice. Mi aspettavo che la partita potesse essere più dura. Comunque è stato bello giocare con questa atmosfera, davanti a questo pubblico. Mi aspetto buone cose da questo torneo ma devo ancora adattarmi all’altura di Madrid, ai rimbalzi alti della pallina, che non sono facili da gestire”, ha detto Paolini a fine match.

“Diciamo che ho bisogno ancora di qualche giorno per arrivare a gestire tutto al meglio. Sto provando anche a imparare a parlare un pò in spagnolo ma mi riesce meglio in italiano. Non è facile ma ci proviamo: cerco di appendere il più possibile. Muchas gracias”, ha aggiunto l’azzurra, che da poco ha “divorziato” da Renzo Furlan, passando sotto le cura del coach spagnolo Marc Lopez.

Prossima avversaria di Jasmine Paolini sarà Maria Sakkari. La tennista greca, scesa recentemente al gradino numero 82 del ranking internazionale, ma nel 2022 approdata nella top 3 Wta, ha sconfitto nei trentaduesimi di finale la polacca Magda Linette, 33 del mondo e 29esima forza del tabellone, col punteggio di 7-6 (5) 6-3.

