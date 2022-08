A Marsala ‘L’assedio di Ilio’, quando il mito sposa il jazz

In programma martedì 23 agosto

MARSALA (TRAPANI) – Martedì 23 agosto alle 19,30, e in replica alle 21,45, il teatro a mare “Pellegrino 1880” diverrà scenario della più mitica tra le guerre dell’antichità, messa in scena dall’associazione culturale Arco. “Tragiche prove di una tragedia”, è l’emblematico sottotitolo della pièce teatrale scritta e diretta da Giacomo Frazzitta, opera “che entra in modo vivace nelle anime degli attori – spiega l’autore – che in uno scambio continuo tra interprete e personaggio narrano una storia epica”. A calcare il palco “green” saranno Chiara Vinci, Alessia Angileri, Sergio La Vela e Giuseppe Frazzitta. Musiche di Dario Silvia

Lo spettacolo si inscrive all’interno della rassegna ‘a Scurata’, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C., giunta alla V edizione. Sarà il mito il protagonista del doppio spettacolo con la pièce teatrale dal titolo ‘L’assedio di Ilio – Tragiche prove di una tragedia’, dove l’epica incontra e si veste di jazz, la musica della libertà.

“È sempre una sfida, narrare la storia epica dell’Iliade e, certamente, una scelta che comporta un intenso lavoro, anche sugli attori che lo interpreteranno– continua Frazzitta –. Inoltre contiamo sul valore aggiunto di una meravigliosa colonna sonora Jazz, con colpi di scena e momenti di riflessione”

Epica ed etica si incontrano così in uno teatro che è completamente ecosostenibile, fatto di tufi, sale e legno, in una vasca della Salina, nella riserva naturale dello Stagnone, dove lo scenario naturale di uno dei più bei tramonti del mondo si unisce all’arte: alla recitazione e alla musica.