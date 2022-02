A marzo reddito di cittadinanza più ricco, ecco per chi

Novità per chi riceve il sussidio da parte dello Stato

Anche a marzo i percettori del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza percepiranno la quota mensile.

Le date del pagamento, solitamente, si aggirano intorno alla metà del mese. Per quanto riguarda il mese di marzo 2020 il pagamento sarà erogato dal 17 marzo, per coloro che hanno fatto domanda per la prima volta o che hanno richiesto nel mese di gennaio il rinnovo allo scadere delle prime 18 mensilità del sussidio; entro la fine del mese, a partire dal 24, per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza da almeno due mesi.

Da marzo, come ormai è noto, l’Inps pagherà l’assegno unico universale per i figli. Per i percettori del sussidio non occorre la presentazione della richiesta di ammissione al beneficio economico. Alla ricarica del Reddito di cittadinanza regolare dovrebbe unirsi sia il pagamento dell’assegno unico temporaneo (riferito al mese di febbraio) che quello universale (primo pagamento del mese di marzo). L’assegno unico universale viene assegnato dall’Inps a favore di ogni singolo figlio fino al compimento di oltre la maggiore età.