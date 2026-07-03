A Palermo apre le porte l’Hard Rock Cafè

Unico nel Sud e quinto in Italia dell'iconica catena americana del dine in

PALERMO – Una chitarra di 32 metri attraversa lo spazio scandendo il ritmo dell’intera sala. Hard Rock Cafe prima ancora che un brand iconico, è una leggenda globale senza eguali, capace di attraversare stagioni, latitudini e mode senza perdere la sua identità.

Siamo nel cuore della città, in via Maqueda 252/254, nel tratto che negli ultimi anni è diventato un flusso continuo di visitatori, lingue, storie. Tra palazzi nobiliari, chiese e musei, a pochi passi dai Quattro Canti, il nuovo Hard Rock Cafe ha trovato la sua naturale collocazione.

Hard Rock Cafe approda per la prima volta a sud della capitale e sceglie Palermo per la sua quinta sede in Italia. Palermo si unisce a Venezia, Firenze, Milano e Roma, portando in Hard Rock la propria identità: multiculturale, aperta e profondamente mediterranea. Una città sempre più internazionale, capace di attrarre visitatori in ogni stagione e conquistare anche popstar e artisti internazionali, affascinati dalla sua straordinaria ricchezza culturale e dalla sua energia unica.

Gli spazi raccontano una dimensione pensata per essere vissuta in estate e in inverno: oltre 430 metri quadrati tra sala e cucine, un palco dinamico aperto alle band e agli artisti, un dehor per godersi il clima mite della città.

Le due vetrine del Rock Shop catturano immediatamente lo sguardo, esponendo il merchandising più iconico di Hard Rock. Tra tutti spicca la celebre t-shirt bianca con il logo e il nome di Palermo, un’icona da collezione che da decenni accompagna milioni di visitatori in tutto il mondo.

Della leggendaria collezione di memorabilia Hard Rock – la più grande al mondo nel suo genere con oltre 88.000 pezzi autentici – a Palermo arrivano cimeli appartenuti a Michael Jackson, Kurt Cobain, Madonna, Pink Floyd, Shakira, Miley Cyrus e Zucchero.

Varcata la soglia – passando sotto un portale di piatti in ceramica – è facile restare affascinati: l’estetica è quella inconfondibile del brand, portata a Palermo da Your Food Srl, ma a definire davvero lo spazio sono le storie custodite nelle memorabilia che rivestono le pareti.

Un menu internazionale ma con un’anima siciliana.

È questa la filosofia che guida la proposta gastronomica di Hard Rock Cafe Palermo: unire l’esperienza e gli iconici sapori del brand alle eccellenze del territorio. Accanto ai piatti simbolo di Hard Rock®, il menu propone creazioni ispirate alla tradizione locale, tra cui la Legendary Maqueda Platter e il Maialino Nero Sandwich, firmate dallo chef Claudio Terranova. La scelta di privilegiare fornitori siciliani per la maggior parte delle materie prime – dalla carne al pane, dai vini ai dolci – riflette la volontà di valorizzare le produzioni locali mantenendo gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono il brand a livello internazionale.

“L’apertura di Hard Rock Cafe Palermo rappresenta una tappa entusiasmante per la nostra divisione mentre continuiamo ad espanderci in destinazioni ricche di cultura e influenti a livello globale – spiega Eric Martino, presidente della Divisione Cafe & Retail di Hard Rock International -. L’energia di Palermo, la sua storia e il suo vivace spirito creativo la rendono perfettamente in sintonia con il marchio Hard Rock. Siamo orgogliosi di portare nel Sud Italia la nostra combinazione unica di musica, ristorazione e retail, creando uno spazio dove residenti e viaggiatori possano incontrarsi e condividere esperienze autentiche”.

Ogni giorno sarà aperto dalle 10 a mezzanotte. Per maggiori informazioni su Hard Rock International, visita: Hard Rock International oppure Hard Rock Shop

Informazioni su Hard Rock

Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più conosciute a livello globale, con sedi in quasi 80 paesi e oltre 300 strutture, tra cui hotel, casinò, Rock Shops, locali per spettacoli dal vivo e caffetterie di proprietà, in licenza o in gestione. Partendo da una chitarra di Eric Clapton, Hard Rock possiede la collezione più grande e preziosa al mondo di cimeli musicali autentici, con oltre 88.000 pezzi esposti in sedi sparse in tutto il mondo. Il programma fedeltà globale Unity by Hard Rock™ premia i membri per le attività che amano svolgere nelle strutture partecipanti. HRI ha ricevuto numerosi premi di settore e di destinazione nei settori dei viaggi, dell’ospitalità, dell’intrattenimento e della ristorazione.