A Palermo una tavola rotonda per ripensare il Sistema Sanitario Regionale. A confronto le istituzioni e il comparto privato

Giovedì 8 maggio – Palazzo dei Normanni

Il sistema sanitario italiano sta affrontando un momento di crisi senza precedenti, le lunghe file di attesa, i ritardi, la difficoltà di accesso alle cure, sono il termometro di un complesso sistema vicino al collasso, che non riesce più a garantire affidabilità ed efficienza ai cittadini. È il momento di pensare all’organizzazione di un’offerta di servizi sanitari in collaborazione con strutture private accreditate. In Sicilia la situazione è anche più urgente, e i recenti casi di cronaca lo dimostrano. Per comprendere lo stato dell’arte e guardare, in maniera costruttiva, al futuro, serve un confronto tra istituzioni, esperti, operatori e cittadini.

Giovedì 8 maggio , dalle 10 in Sala Mattarella a Palazzo dei Normanni: Acop Sicilia – Associazione Coordinamento Ospedalità Privata organizza una tavola rotonda su “Obiettivi e sfide del sistema sanitario siciliano: verso la creazione di valore”. L’obiettivo è quello diper ripensare in chiave locale un sistema sanitario più equo, sostenibile e vicino ai bisogni reali delle persone, a partire dal documento nazionale “Principi per una riforma del SSN”, consolidando il dialogo tra pubblico e privato.

L’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata [Acop], riunisce le strutture sanitarie private accreditate che operano in stretta integrazione con il servizio pubblico, promuovendo un modello fondato sulla collaborazione e sulla complementarità tra pubblico e privato, mettendo al centro il valore delle cure, la sostenibilità dei servizi e la persona. Occasioni come questa tavola rotonda rappresentano un passo concreto verso un sistema sanitario regionale più giusto, moderno e vicino ai cittadini.

Ad aprire i lavori sarà Carmelo Tropea, presidente regionale di ACOP, che richiamerà la necessità di costruire ponti e alleanze strategiche, anziché fissare confini su logiche ormai antiquate di contrapposizione. Seguiranno i saluti istituzionali del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, da sempre molto presente e attento a un comparto che incide profondamente sul benessere della comunità.

A introdurre i lavori sarà Elio Borgonovi, professore emerito dell’Università Bocconi e presidente del Cergas, tra i promotori del documento che propone in 15 principi guida come affrontare le sfide del nostro tempo: sostenibilità, cronicità, innovazione, prossimità, equità e partecipazione. Il suo intervento offrirà le basi teoriche e pratiche da cui prenderà avvio il confronto tra i relatori.

Quindi Stefano Cazzaniga, partner del Boston Consulting Group, porterà un contributo operativo, maturato in anni di esperienza su modelli organizzativi innovativi in ambito sanitario. La visione manageriale di Piero Grasso, vicepresidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS, che racconterà il punto di vista di chi affronta ogni giorno le complessità gestionali tipiche delle strutture sanitarie. Guido Noto, coordinatore del centro di ricerca CREMS, offrirà invece una prospettiva accademica orientata allo sviluppo delle politiche regionali. A portare l’esperienza di ACOP sarà il presidente nazionale Michele Vietti, che spiegherà come, in soli quattro anni dalla sua nascita, l’associazione sia diventata il punto di riferimento in Sicilia per le realtà socio-assistenziali e dell’ospedalità privata accreditata e un riferimento nazionale per il settore, con oltre 120 strutture associate e più di 15 mila professionisti coinvolti in tutta Italia. Daniela Faraoni, assessore alla Salute della Regione siciliana, interverrà su priorità, criticità e prospettive della sanità nell’Isola, in una fase di grande cambiamento e di confronto interistituzionale.

Interventi:

Saluti istituzionali:

Carmelo Tropea – presidente Acop Sicilia

Gaetano Galvagno – presidente ARS

Renato Schifani – presidente Regione Siciliana

Relazioni

Elio Borgonovi – Università Bocconi, presidente Cergas

Stefano Cazzaniga – Boston Consulting Group

Piero Grasso – Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS

Guido Noto – Università di Messina, Crems

Michele Vietti – presidente nazionale Acop

Daniela Faraoni – assessore alla Salute Regione Siciliana