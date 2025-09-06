A Salemi la vendemmia della legalità su un terreno confiscato alla mafia

Come partecipare all'iniziativa

SALEMI (TRAPANI) – Domenica 7 settembre, con inizio alle 8:30, presso il fondo agricolo del turismo rurale “Al Ciliegio” di contrada Fiumelungo, 179/A, a Salemi (Trapani), si rinnova il consueto appuntamento annuale con la “vendemmia della legalità”.

La vendemmia della legalità a Salemi

Sarà raccolta l’uva biologica che viene coltivata con gli operai ma la partecipazione è aperta a tutti coloro vogliono dare una mano, comprese associazioni del territorio. “Partecipare alla mattinata d’impegno sociale è un’occasione di condivisione”, spiega il presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio. A chi vorrà partecipare in maniera volontaria è consigliato indossare abbigliamento comodo.

Come partecipare alla vendemmia della legalità

Alla vendemmia parteciperanno anche otto ragazzi della comunità “Miriam” di Salemi. La Fondazione (braccio operativo della Caritas diocesana) gestisce il bene confiscato alla mafia che è stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Salemi. In mezzo al vigneto, nell’ex casolare, sorge il ristorante con cucina tipica siciliana. La “vendemmia della legalità” si concluderà con la condivisione di una colazione rustica tra operai e volontari. Per chi vorrà partecipare può dare conferma al numero di telefono 3923191814.

