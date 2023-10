A Terrasini l’assemblea sinodale delle 18 diocesi della Sicilia

Il presidente della Cei siciliana Raspanti: condividere quanto ascoltato

PALERMO – Con l’Assemblea sinodale del 13 e 14 ottobre, che si svolgerà a Terrasini (Pa), si ritroveranno i delegati delle diciotto diocesi della Sicilia e un gruppo di invitati: insieme esporranno esperienze e opinioni, e soprattutto suggeriranno spunti che aprano al superamento di alcune situazioni evidenziate nella fase narrativa del sinodo, quella dell’ascolto di giovani e adulti, attivi collaboratori della vita pastorale o più distanti osservatori delle comunità ecclesiali.

“Siamo ormai immessi in quella sapienziale, nella quale operare il delicato compito di discernere quanto raccolto. Secondo la tradizione isolana – spiega il vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana -, le Chiese sorelle avvertono la necessità di condividere quanto ascoltato, i nodi critici e i germogli promettenti, per aprirsi a un discernimento tramite il quale pervenire, almeno in alcuni ambiti, a scelte convergenti e sintoniche”.