A una studentessa di Unipa l’Amazon Women in Innovation

Il premio a una 19enne originaria di San Cipirello iscritta in Ingegneria Informatica

PALERMO – È Adriana Grippi, studentessa del corso di laurea in Ingegneria Informatica all’Università di Palermo, la vincitrice della settima edizione di “Amazon Women in Innovation”, la borsa di studio promossa e finanziata da Amazon per aiutare le giovani studentesse di discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a inserirsi nel settore dell’economia digitale, dell’innovazione e della tecnologia.

La giovane meritevole – insieme alle vincitrici degli altri sei Atenei italiani coinvolti nell’iniziativa di Amazon – usufruirà di un finanziamento di 6.000 euro per l’anno accademico 2024/25, con possibilità di rinnovo nei successivi due anni, insieme all’opportunità di disporre di una mentor Amazon, una manager dell’azienda con cui confrontarsi per sviluppare competenze utili per il proprio futuro percorso professionale: dalle tecniche per creare un curriculum efficace, ai consigli per affrontare un colloquio di lavoro.

Originaria di San Cipirello, in provincia di Palermo, 19 anni, la ragazza frequenta il primo anno del corso di laurea. Tra i suoi interessi accademici rientrano l’intelligenza artificiale e la cybersecurity. “Ricordo che il coordinatore del corso ci ha parlato subito di questa opportunità e mi ha colpito che su 140 studenti fossimo solo 15 ragazze. Ho deciso di candidarmi, senza troppe aspettative, e ricevere la notizia della vittoria è stata una grande soddisfazione. Vorrei utilizzare il contributo per investire nella mia formazione: una laurea magistrale fuori regione o all’estero, corsi di approfondimento, o anche l’acquisto di strumenti utili per lo studio”, ha detto.

“Con Amazon Women in Innovation vogliamo sostenere il talento femminile nelle discipline STEM, contribuendo concretamente a ridurre il divario di genere nella tecnologia e nell’innovazione. Crediamo che fornire opportunità concrete e strumenti pratici, come borse di studio e mentorship, sia fondamentale per guidare le nuove generazioni verso un futuro professionale in cui le loro competenze, idee e passioni possano fiorire”, ha detto Rita Malavasi, responsabile relazioni istituzionali di Amazon.it.