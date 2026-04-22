Giornate dell’Agricoltura 2026 a Valledolmo: XXVI edizione

Dal 30 aprile al 3 maggio torna l'appuntamento agricolo più importante della Sicilia: la XXVI edizione accende i riflettori su giovani, sostenibilità e tecnologie del futuro

Valledolmo, capitale dell’agricoltura siciliana

Ogni primavera, da oltre venticinque anni, c’è un borgo siciliano che si trasforma. Valledolmo, alle porte delle Madonie, nel cuore produttivo della provincia di Palermo, smette per qualche giorno di essere un paese come tanti e diventa il centro gravitazionale dell’agricoltura siciliana. Arrivano imprenditori, tecnici, agricoltori, curiosi e famiglie da tutta l’isola e non solo.

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si terrà la XXVI edizione delle Giornate dell’Agricoltura, manifestazione nata nel 1999 su iniziativa del Comune e cresciuta anno dopo anno fino a diventare una delle fiere di settore più rilevanti dell’intero Mezzogiorno. Quattro giornate dense, immersive, capaci di parlare a tutti.

Cosa troverete a Valledolmo: un programma per tutti

Le Giornate dell’Agricoltura non sono una fiera nel senso tradizionale del termine, sono una piattaforma territoriale viva, dove convivono mondi diversi e si intrecciano esperienze concrete.

Nel corso dei quattro giorni, il borgo si popolerà di esposizioni di macchine e attrezzature agricole di ultima generazione, stand dedicati ai prodotti agroalimentari tipici della Sicilia interna, degustazioni guidate di eccellenze locali, momenti di convegno e approfondimento tecnico su temi caldi del settore, dalla zootecnia al vitivinicolo, dall’innovazione digitale alla sostenibilità ambientale e sessioni di networking B2B rivolte a imprese e operatori. Centinaia di espositori provenienti da tutta la Sicilia e un pubblico di migliaia di visitatori, numeri che confermano la vocazione regionale e il peso specifico di questa manifestazione nell’agenda agricola isolana.

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“Un appuntamento identitario per la nostra comunità”

«Le Giornate dell’Agricoltura sono un appuntamento identitario per la nostra comunità e uno strumento concreto di sviluppo economico per il territorio. Un’occasione per valorizzare il lavoro agricolo e rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni. Continuiamo a investire in questo progetto perché crediamo in un’agricoltura capace di guardare al futuro, senza perdere il legame con le proprie radici.»

– Angelo Conti, Sindaco di Valledolmo

Il tema 2026: “Dove la terra si prende cura del futuro”

L’edizione di quest’anno porta con sé un claim preciso e voluto: “Dove la terra si prende cura del futuro”. Non è uno slogan vuoto, è una dichiarazione di visione. La cura come valore centrale, i giovani come protagonisti, le nuove competenze come motore di un’agricoltura che non rinnega le radici ma le proietta avanti.

Innovazione tecnologica applicata al campo, sostenibilità delle filiere, accesso dei giovani all’imprenditoria agricola, sono questi i filoni tematici che strutturano i convegni e gli incontri tecnici di questa edizione. Un’agricoltura moderna, ci dicono gli organizzatori, non è in contraddizione con la tradizione, anzi, è il modo più autentico di onorarla.

«Questa edizione punta con decisione su innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie applicate all’agricoltura. Le Giornate dell’Agricoltura sono un’occasione concreta per le imprese di confrontarsi, creare reti e accedere a nuove opportunità di mercato. Vogliamo sostenere un’agricoltura moderna, competitiva e capace di coinvolgere le nuove generazioni.»

– Giuseppe Randazzo, Assessore all’Agricoltura del Comune di Valledolmo

Un evento sostenuto dalle istituzioni regionali

Le Giornate dell’Agricoltura 2026 godono del sostegno dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, oltre che dell’ARS e di BCC Madonie. Un riconoscimento istituzionale che riflette il ruolo strategico che la manifestazione ha conquistato nel tempo come strumento di sviluppo economico e occupazionale per tutta la Sicilia.

Quando

30 aprile – 3 maggio 2026 (quattro giorni)

Dove

Valledolmo (PA) – Città Metropolitana di Palermo

Ingresso

Aperto al pubblico

Organizzatore

Comune di Valledolmo – Ufficio del Sindaco