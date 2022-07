A18 Catania-Messina, pagamenti fermi: rischio stop cantiere

I lavoratori minacciano di incrociare le braccia, bloccando i lavori all'altezza di Roccalumera, nel Messinese.

1' DI LETTURA

CATANIA – I cantieri per l’ammodernamento della A18 Catania-Messina potrebbero presto fermarsi. La ditta che si è aggiudicata l’appalto, la Tosa Appalti, rende noto di attendere da mesi dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, il pagamento di diversi stati d’avanzamento lavori. Fondi che la Regione siciliana non avrebbe ancora versato nelle casse del CAS.

A rischio ci sono centinaia di posti di lavoro, l’impresa infatti è ormai impossibilitata a pagare gli stipendi agli operai e le fatture ai numerosi fornitori. I lavoratori sono pronti a incrociare le braccia, interrompendo di fatto la prosecuzione dell’opera e fermando il cantiere all’altezza di Roccalumera, dove attualmente si viaggia su una sola corsia di marcia.

Lo stop ai lavori, che avverrà all’inizio della prossima settimana se non dovessero giungere notizie certe dalla Regione, avrà inevitabilmente conseguenze sul traffico veicolare, particolarmente sostenuto in questo periodo estivo.