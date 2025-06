A19 Palermo-Catania, avviso Anas: “Possibili disagi nel weekend”

"Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro"

PALERMO – L’Anas informa in una nota che proseguono i lavori di messa in sicurezza lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal km 5 al km 10), dove sono attivi cantieri per l’adeguamento delle barriere di protezione (guardrail), sia sui viadotti che sul corpo stradale.

A19 Palermo-Catania, avviso Anas

Restano così possibili disagi alla viabilità durante il fine settimana, in particolare nella mattinata di domani, per l’aumento dei flussi veicolari in uscita da Palermo e in direzione delle vicine località di mare. Rallentamenti del traffico sono previsti anche dal primo pomeriggio di domenica.

Le criticità maggiori sono attese a partire dalle 15 di domenica fino a tarda serata, quando il traffico proveniente dalle località balneari e in direzione del capoluogo siciliano potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, in particolare nel tratto interessato dai lavori.

Anche durante questo fine settimana l’Anas metterà a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. “Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate, per evitare i momenti di maggiore congestione dell’autostrada – si legge in una nota dell’Anas – L’azienda è impegnata a migliorare la gestione del traffico e sta lavorando per ottimizzare la distribuzione dei cantieri”. E ricorda “che le corsie di emergenza sono destinate soltanto ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine”.