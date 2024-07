Rifiuti e scempio al Parco dell’Etna: incastrati dalle telecamere

Le indagini dei Carabinieri sui reati ambientali

CATANIA – Gettavano rifiuti nel territorio del parco dell’Etna ma sono stati ripresi dalle videocamere: due uomini e una donna sono stati denunciati dai Carabinieri con l’accusa di abbandono di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali. I tre sono stati ripresi in quattro occasioni diverse.

L’abbandono di rifiuti solidi è avvenuto, come si apprende da un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, in via Sguazzera tra le frazioni di Pisano e Fieri. La donna è stata sorpresa per due volte a scaricare l’immondizia dalla propria auto. In un caso, una delle persone denunciate ha lanciato i rifiuti dal finestrino, senza scendere.

I Carabinieri hanno identificato le tre persone e le hanno deferite in stato di libertà. I controlli sugli abbandoni di rifiuti a Zafferana si inseriscono in un quadro più ampio di lotta ai reati ambientali in cui i militari sono impegnati in questi mesi nella zona etnea, con il sequestro di diverse discariche abusive.