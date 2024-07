Palermo, ecco la maglia della stagione 2024/2025: online il kit home – FOTO

C'è anche la terza maglia. Tutte targate Puma

Ecco quella che dovrebbe essere la nuova maglia del Palermo in vista del prossimo campionato di Serie B. Il rivenditore “JD Sports”, nella versione britannica del loro sito web, potrebbe aver pubblicato in anteprima la maglia della stagione 2024/2025 del club rosanero targata Puma.

Sarebbe il caso del kit home, ovvero la prima maglia per le partite casalinghe del Palermo. Resta predominante il rosa nella t-shirt della società di viale del Fante, mentre il nero è il riferimento principale nei pantaloncini.

Presente, nel sito del rivenditore, anche quella che dovrebbe essere la terza maglia del Palermo. Niente rosanero, però, per questo kit, ma dei motivi e colori diversi con un ritorno al passato. Infatti, è presente il logo del 1978 (stemma ufficiale societario dal 1982). In alto le foto in questione.