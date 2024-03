Acate, il consigliere comunale Caruso passa a Fratelli d’Italia

La nota che annuncia il cambio

ACATE (RAGUSA)- Il consigliere comunale di Acate Simone Caruso con il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, nonché vicesindaco, Gianfranco Ciriacono annunciano l’adesione di Caruso a Fratelli d’Italia.

“Sono molto felice di annunciare l’ingresso di Simone Caruso in Fratelli d’Italia. Simone è un giovane entusiasta della politica e ha dimostrato di godere di un consenso importante ad Acate. Di certo il partito con il suo ingresso si struttura maggiormente e si rafforza e segue la linea dell’entusiasmo e della partecipazione giovanile. Il contributo di Simone sarà uno sprone in più per il futuro di Acate e per rafforzare il partito in termini di proposta anche in vista delle prossime competizioni elettorali europee. Simone ricoprirà la carica di capogruppo di FDI in consiglio comunale e sono convinto che porterà avanti un ottimo lavoro”, dice il coordinatore cittadino di FdI Gianfranco Ciriacono.

A dare il benvenuto a Caruso anche il senatore Salvo Sallemi, già coordinatore provinciale del partito: “Fratelli d’Italia si conferma un partito attrattivo per i giovani e per chi proviene dal civismo poiché riesce a essere catalizzatore delle istanze del territorio.Simone Caruso sarà un valore aggiunto e il consenso che ha conquistato nell’ultima tornata elettorale dimostra che si tratta di un ragazzo capace e apprezzato. Auguro buon lavoro nel solco dell’impegno per Acate”.

“Il mio impegno in politica – spiega Caruso – nasce dalla lealtà che ho sempre avuto con chi mi ha sostenuto e mi sostiene. Ringrazio il dottor Giovanni Caruso e i colleghi consiglieri per l’esperienza sin qui svolta. Adesso intendo intraprendere un percorso di crescita qualificante all’interno di un partito strutturato compiendo una precisa scelta di campo. I temi della vita cittadina si riverberano anche sulle scelte compiute a livello europeo, nazionale e regionale. Ringrazio il vicesindaco Gianfraco Ciriacono per il coinvolgimento in un percorso politico che vedrà sempre in primo piano le istanze delle persone che mi hanno votato e che mi porterà ad essere incisivo per la crescita della comunità acatese. Ringrazio altresì l’onorevole Giorgio Assenza e il senatore Salvo Sallemi per l’accoglienza nel partito. Sono figure vicine al nostro territorio e presenze istituzionali autorevoli e concrete”.

Felicitazioni per l’ingresso di Caruso anche dall’onorevole Assenza: “Siamo sicuri che col suo entusiasmo giovanile, con la sua capacità propositiva, con il suo impegno costante per le problematiche del territorio Simone Caruso sia un valore aggiunto per il partito e la città”.

Il neo coordinatore provinciale Giovanni Moscato ha chiosato: “L’adesione di Simone Caruso è la dimostrazione di come il partito si stia radicando nel territorio. Sono felice di aver Simone al mio fianco in questo percorso comune, un giovane preparato, apprezzato e caparbio che sono certo darà il suo grande contributo ad un grande partito”.