La passione del giovane palermitano è cominciata 10 anni fa inseguendo i calciatori

Da oltre dieci anni segue gli spostamenti di attori, cantanti e personaggi famosi tra Sicilia e resto d’Italia, riuscendo spesso a ottenere incontri che per molti appassionati sembrano impossibili. Giovanni Di Salvo, 34 anni, originario di Palermo, è diventato nel tempo un volto conosciuto tra chi segue il mondo dello spettacolo e delle celebrità.

L’ultimo episodio che lo ha visto protagonista è avvenuto a Taormina, dove è riuscito a incontrare e fotografarsi con la cantante Dua Lipa durante il suo soggiorno in Sicilia. Un risultato ottenuto grazie a una combinazione di esperienza, intuito e perseveranza.

L’acchiappavip e l’incontro con Dua Lipa

“Non sapevo che fosse lì, pensavo fosse già ripartita dopo aver festeggiato le nozze a Palermo – racconta Giovanni – Ero andato a Taormina per seguire il Festival del cinema e passando davanti a un hotel ho riconosciuto il suo bodyguard. Anche lui si ricordava di me e dopo aver aspettato circa venti minuti, mi ha dato il via libera per chiamarla e chiederle una foto, dicendomi che l’educazione paga sempre”.

La passione per la ricerca dei personaggi famosi è iniziata quando era poco più che ventenne. Da tifoso del Palermo, aveva preso l’abitudine di individuare in città i giocatori della squadra rosanero. Col tempo quell’interesse si è trasformato in un’attività costante che gli ha permesso di collezionare migliaia di immagini e video.

“Ho visto più volte Madonna e Sharon Stone”

Nel suo archivio figurano incontri con numerose personalità internazionali. Tra queste anche John Travolta, incontrato a Palermo, e Will Smith, raggiunto durante una trasferta a Milano. In oltre dieci anni Di Salvo ha raccolto più di 10 mila fotografie e filmati, condividendone soltanto una parte sui propri profili social.

Tra i personaggi che ricorda con maggiore affetto cita Gianni Morandi, mentre racconta che alcune star sono particolarmente difficili da avvicinare. “Ho visto più volte Madonna e Sharon Stone, ma non si fermano mai per una foto con i fan, è impossibile”.

Dietro ogni incontro c’è un lavoro di osservazione e ricerca. Di Salvo spiega di seguire costantemente i movimenti delle celebrità, spesso insieme a un gruppo di amici che condivide la stessa passione.

“Molte volte con le storie pubblicate su Instagram le star fanno capire che sono in partenza o che si trovano in un determinato posto. Altre volte l’imbeccata giusta sugli eventi meno sponsorizzati me la danno alcuni fotografi o paparazzi che ho conosciuto in questi anni. In altri casi è stata fortuna, come per Elton John e Donatella Versace: mi sono appostato in aeroporto e li ho visti passare”.

Di Salvo sogna di conoscere Ronaldo

Attualmente senza un impiego stabile, il palermitano spera che questa attività possa trasformarsi in una professione vera e propria. “Spero possa nascere qualcosa di concreto. Per il momento è grazie alla rete di appassionati come me sparsi in tutta Italia che riesco a sostenere le trasferte, tra viaggi e pernottamenti. Ci aiutiamo a vicenda”.

Nel frattempo continua a inseguire quello che considera il traguardo più difficile della sua collezione di incontri: riuscire un giorno a conoscere Cristiano Ronaldo.

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