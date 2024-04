Avrebbe avuto una lite legata allo spaccio

MODENA – Un uomo di 37 anni, Jaouad Dheyli, è morto dissanguato dopo essere stato accoltellato all’inguine nel centro di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena.

L’uomo accoltellato avrebbe avuto una lite con altre due persone. Il movente sarebbe legato allo spaccio. Le forze dell’ordine si messe sulle tracce degli autori dell’omicidio che vivrebbero proprio nella palazzina dove sarebbe avvenuta l’aggressione.

Dopo l’aggressione l’uomo è stato soccorso dal 118 ed è arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Baggiovara. I medici hanno lavorato per salvargli la vita, ma il 37enne non ha avuto scampo.

FOTO DI ARCHIVIO