 Palermo, accordo Confesercenti-Rap per smaltimento ingombranti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Accordo tra Confesercenti e Rap per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

Le imprese non era abilitate a conferirli nei centri di raccolta
LA FIRMA
di
1 min di lettura

PALERMO – Facilitare il conferimento e lo smaltimento di rifiuti ingombranti (elettronici ed elettrodomestici) anche per le piccole e medie imprese per arginare il fenomeno degli abbandoni illeciti su strada. È il contenuto del protocollo firmato oggi nella sede di Confesercenti da Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo e Giuseppe Todaro, presidente della RAP.

“Fino ad ora – dice Francesca Costa – per le imprese smaltire questi rifiuti è stato un problema perché non sono abilitate a conferirli nei centri di raccolta. Questo protocollo invece autorizza le pmi ad accedere ai centri comunali creando un patto per la tutela del decoro e per il sostegno dell’ambiente”.

“Il protocollo con Confesercenti non è solo un accordo tecnico, ma rappresenta un passaggio strategico, un approccio differente che prende le distanze dal fenomeno sempre più devastante e dispendioso dell’abbandono, sposando la cultura della legalità e il rispetto dell’ambiente – dice Giuseppe Todaro – Nonostante Rap metta a disposizione da anni i centri comunali di Raccolta e un servizio di ritiro gratuito a domicilio, gli ingombranti abbandonati su strada purtroppo sono ancora tantissimi. Anche per questo sento il dovere di ringraziare Confesercenti Palermo per la sensibilità dimostrata con la firma del protocollo”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI