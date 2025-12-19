Accordo tra Confesercenti e Rap per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

Le imprese non era abilitate a conferirli nei centri di raccolta

PALERMO – Facilitare il conferimento e lo smaltimento di rifiuti ingombranti (elettronici ed elettrodomestici) anche per le piccole e medie imprese per arginare il fenomeno degli abbandoni illeciti su strada. È il contenuto del protocollo firmato oggi nella sede di Confesercenti da Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo e Giuseppe Todaro, presidente della RAP.

“Fino ad ora – dice Francesca Costa – per le imprese smaltire questi rifiuti è stato un problema perché non sono abilitate a conferirli nei centri di raccolta. Questo protocollo invece autorizza le pmi ad accedere ai centri comunali creando un patto per la tutela del decoro e per il sostegno dell’ambiente”.

“Il protocollo con Confesercenti non è solo un accordo tecnico, ma rappresenta un passaggio strategico, un approccio differente che prende le distanze dal fenomeno sempre più devastante e dispendioso dell’abbandono, sposando la cultura della legalità e il rispetto dell’ambiente – dice Giuseppe Todaro – Nonostante Rap metta a disposizione da anni i centri comunali di Raccolta e un servizio di ritiro gratuito a domicilio, gli ingombranti abbandonati su strada purtroppo sono ancora tantissimi. Anche per questo sento il dovere di ringraziare Confesercenti Palermo per la sensibilità dimostrata con la firma del protocollo”.